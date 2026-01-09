В Зауралье погиб экс-глава Калининграда Евгений Любивый

В Курганской области погиб бывший мэр Калининграда Евгений Любивый. По предварительным данным, причиной смерти стал несчастный случай: тело Любивого нашли в помещении со включенной газовой горелкой, он мог отравиться продуктами горения. Обстоятельства смерти экс-главы областного центра выясняет Следственный комитет. Несчастный случай произошел во время охоты, пишет "Комсомольская правда".

Любивый возглавлял Калининград в 2021-2023 годах. Потом ушел в отставку по собственному желанию и вернулся в здравоохранение (в нулевых он возглавлял больницу скорой медицинской помощи в Калининграде). В конце 2023 года Любивого задержали на Куршской косе: машина, в которой он находился, пыталась скрыться от инспекторов национального парка. В машине нашли также ружье и стрелянные гильзы – предположительно, задержанные собирались охотиться на территории нацпарка, пишет Газета.Ру.