В половине районов Киева прекращен отопительный сезон

10 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм-праздник

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика В бывшем СССР
Фото:Накануне.RU

В половине районов Киева прекращен отопительный сезон

Примерно половина всех многоквартирных домов в Киеве, или около 6 тысяч, остались без отопления после ударов ВС РФ по объектам энергетики. Ситуация настолько серьезна, что мэр города Виталий Кличко призвал жителей уезжать.

По его словам, комбинированная атака на Киев последней ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры за все время. Прогноз погоды не обнадеживает, будет холодно, поэтому он советует временно покинуть город. В ближайшие дни обещают морозы с понижением температуры до -10... - 15 градусов.

Депутат Рады Алексей Кучеренко заявил, что коммунальщикам дана команда сливать воду из внутридомовых систем. И вернут отопление только тогда, когда будет плюсовая температура, то есть не раньше, чем через неделю. Это делается для того, чтобы при морозах трубы не разорвало от замерзшей в них воды.

Киевская журналистка Мария Берлинская также пишет, что из батарей сливают воду, а это значит, что в ближайшие дни, из-за холодов, "сотни тысяч людей не смогут находиться в своих квартирах".

Как отмечает издание "Страна", повреждения получили несколько киевских ТЭЦ. Раньше основные удары приходились по оборудованию, генерирующему электроэнергию, теперь они были нанесены по тепловому блоку. С отоплением самая сложная ситуация. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорит, что половине Киева теперь фактически предстоит второе начало отопительного сезона, которое осенью обычно занимает до месяца. Сейчас ситуация, с учетом морозов, более сложная, так что процесс может растянуться и на более длительное время.

Жители пытаются обогревать квартиры электрообогревателями, но это чревато перегрузками, электроэнергии и так не хватает. В ближайшие дни графики отключения света еще больше ужесточатся. В лучшем будет на режим 12/12, то есть электроэнергии не будет по полдня. Но если будут новые удары, то ситуация может ухудшиться вплоть до того, что свет будут давать на несколько часов раз в 2-3 дня, опасается аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук. Впрочем, об этом говорить еще рано. Но и текущие проблемы станут большим испытанием для Киева.

Блогер Юрий Подоляка пишет, что поражены все ТЭЦ. А то, что службы ЖКХ начали слив воды из системы отопления, говорит о том, что это надолго. Он поддержал бы призыв Кличко покидать город, но предупреждает, что это опасно тем, что "по дороге их легко могут поймать людоловы Зеленского и отправить на мясо на фронт".

Теги: киев, отопление, кличко


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети