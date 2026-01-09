В половине районов Киева прекращен отопительный сезон

Примерно половина всех многоквартирных домов в Киеве, или около 6 тысяч, остались без отопления после ударов ВС РФ по объектам энергетики. Ситуация настолько серьезна, что мэр города Виталий Кличко призвал жителей уезжать.

По его словам, комбинированная атака на Киев последней ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры за все время. Прогноз погоды не обнадеживает, будет холодно, поэтому он советует временно покинуть город. В ближайшие дни обещают морозы с понижением температуры до -10... - 15 градусов.

Депутат Рады Алексей Кучеренко заявил, что коммунальщикам дана команда сливать воду из внутридомовых систем. И вернут отопление только тогда, когда будет плюсовая температура, то есть не раньше, чем через неделю. Это делается для того, чтобы при морозах трубы не разорвало от замерзшей в них воды.

Киевская журналистка Мария Берлинская также пишет, что из батарей сливают воду, а это значит, что в ближайшие дни, из-за холодов, "сотни тысяч людей не смогут находиться в своих квартирах".

Как отмечает издание "Страна", повреждения получили несколько киевских ТЭЦ. Раньше основные удары приходились по оборудованию, генерирующему электроэнергию, теперь они были нанесены по тепловому блоку. С отоплением самая сложная ситуация. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорит, что половине Киева теперь фактически предстоит второе начало отопительного сезона, которое осенью обычно занимает до месяца. Сейчас ситуация, с учетом морозов, более сложная, так что процесс может растянуться и на более длительное время.

Жители пытаются обогревать квартиры электрообогревателями, но это чревато перегрузками, электроэнергии и так не хватает. В ближайшие дни графики отключения света еще больше ужесточатся. В лучшем будет на режим 12/12, то есть электроэнергии не будет по полдня. Но если будут новые удары, то ситуация может ухудшиться вплоть до того, что свет будут давать на несколько часов раз в 2-3 дня, опасается аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук. Впрочем, об этом говорить еще рано. Но и текущие проблемы станут большим испытанием для Киева.

Блогер Юрий Подоляка пишет, что поражены все ТЭЦ. А то, что службы ЖКХ начали слив воды из системы отопления, говорит о том, что это надолго. Он поддержал бы призыв Кличко покидать город, но предупреждает, что это опасно тем, что "по дороге их легко могут поймать людоловы Зеленского и отправить на мясо на фронт".