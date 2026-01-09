Глава Вологодской области заявил о "закрытии" всех 610 алкомаркетов в регионе

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что все 610 алкомаркетов, существовавших в регионе, закрылись, прекратили реализацию спиртных напитков или перепрофилировались. "Понятия "алкомаркет" на территории региона больше не существует", - заявил Филимонов.

Так, по словам главы региона, сеть "Бристоль" переименовалась в "Б-продукты", в этих магазинах алкоголь теперь составляет около 20% от всех товаров. Сеть магазинов "Красное&Белое" более чем полгода не торгует спиртным и приобретает новые вывески.

"Региональные алкомаркеты перепрофилированы полностью. Сеть "Северный градус" работает под названием "Каждая покупка в радость" на всей территории Вологодской области. За последнюю неделю этот процесс завершён в 10 оставшихся магазинах. Переформатируем "наливайки". Уже 75 таких точек из 125 закрыто или перепрофилировано в формат кафе. На контроле остается 50 точек", - сообщил губернатор.

При этом уже следующим постом в Telegram губернатор предостерегает граждан от покупки суррогата, продавцов нелегального алкоголя обвиняет в "диверсиях и провокациях".

"Пожалуйста, будьте бдительны — не покупайте спиртное там, где торгуют "из-под полы". Приобретайте продукцию только в проверенных торговых точках, имеющих лицензию на розничную продажу алкоголя", - пишет Филимонов сразу после того, как отрапортовал о закрытии большинства легальных точек продажи алкоголя.