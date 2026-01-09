10 Января 2026
Происшествия Белгородская область
Фото: Накануне.RU

В Белгородской области начались очереди на заправках и у банкоматов

В Белгородской области люди начали выстраиваться в очереди на заправках и у банктоматов. Из-за ночных атак ВСУ в регионе более 500 тыс. человек остались без электричества и тепла, еще примерно у 200 тыс. человек нет воды и водоотведения.

"Ситуация крайне сложная, крайне сложная. И сейчас предпринимаются максимальные меры для того, чтобы перейти на резервную генерацию, чтобы вернуть нормальное энергоснабжение, теплоснабжение, подачу воды, отведение канализации из жилого фонда. Работы выполняются. Уже видим проблемы - мы стараемся их зафиксировать для того, чтобы, сделав выводы, в следующие периоды сократить сроки реагирования", - сообщил губернатор Вячеслав Гладков по итогам совещания с экстренными службами, энергетиками и коммунальщиками.

Гладков призвал население не устраивать ажиотаж на АЗС. "Вижу, что были очереди на заправках и в банкоматах. Здесь тоже хотел к вам обратиться: не видим в этом большого смысла. Потому что, как только появится электроэнергия от резервной генерации, произойдет нормализация ситуации. Баланса топлива у нас в регионе достаточно. Наличных денег в банкоматах и в банках - достаточно, и вот эти действия — они на самом деле не очень важны. Мы никогда не обманывали, говорим как есть. То есть если говорили три месяца назад, что, уважаемые собственники индивидуального жилья, нужно приобрести для себя генераторы, и сегодняшняя ситуация показывает, что мы, к сожалению, были правы. Те, кто принял правильное решение, у них перебоев с энергоснабжением не было. Поэтому ещё раз обращаюсь к тем, кто сейчас начинает занимать очереди на заправочных станциях, делать этого не нужно. До конца дня вся эта проблема разрешится", - заявил Гладков.

Теги: блэкаут, очереди, вячеслав гладков


