В Архангельске "Суперджет" выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Архангельска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия". Он завершал рейс из Санкт-Петербурга.

"По предварительным данным, при заходе на посадку самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет. Пассажиры благополучно высажены из салона воздушного судна", - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

В "России" также прокомментировали инцидент: "После посадки рейса FV6305 Санкт-Петербург - Архангельск за 9 января произошло незначительное пересечение самолётом пределов ВПП передней стойкой шасси. Со стороны авиакомпании запрошен коэффициент сцепления на ВПП для сверки с данными, предоставленными экипажу для принятия решения о посадке. Причины события установит созданная комиссия". Перевозчик добавил, что пассажиров высадили через заднюю дверь самолета, "угрозы безопасности не было".