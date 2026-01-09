Кличко попросил жителей Киева по возможности уехать из города

Половина многоквартирных домов Киева (почти 6 тыс.) остаются без теплоснабжения из-за повреждения критической инфраструктуры, также в городе наблюдаются перебои с водоснабжением, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он добавил, что погодные условия в ближайшие дни будут сложными. Соцобъекты власти обеспечат мобильными котельными.

"Также я обращаюсь к жителям столицы, у которых есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники электроснабжения и тепла, сделать это", - сказал мэр Киева.