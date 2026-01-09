Из-за снегопада в московских аэропортах задержано 14 рейсов

К полудню 9 января в аэропортах московского региона было отменено на прилет и вылет суммарно 14 рейсов, задержано на срок более двух часов 48 рейсов. Уходов самолетов на запасные аэродромы нет, сообщили в Росавиации. Причиной перебоев в работе аэропортов стала непогода – снегопад с метелью.

В Росавиации отметили, что аэропорты продолжают работать в штатном режиме. К 13 часам мск 9 января четыре столичных аэропорта обслужили в общей сложности почти 500 рейсов.

"Аэропортовые службы работают в усиленным режиме, оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды. Проводится чистка перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос. Это объективная, связанная с обеспечением безопасности полетов, необходимость в зимний период. В связи с этим возможны корректировки в расписании полетов", - отметили в Росавиации.