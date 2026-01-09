На трассе Р-243 в Костромской области вводят ограничение движения большегрузов с 13 до 18 часов

Ограничение движения грузового транспорта на участке федеральной трассы от Костромы до Шарьи принято службами ГАИ после консультаций со специалистами организации, обслуживающей трассу - Упрдор «Холмогоры».

Дорожные службы информируют, что в связи с усиливающимися ветром и снегопадом не представляется возможным качественно чистить и обрабатывать дорожное полотно противогололедными материалами в полном объеме.

Большегрузные автомобили буксуют на подъемах и спусках, создавая аварийные ситуации на дороге.

Ограничение на проезд крупногабаритного транспорта введено с 13 до 18 часов 9 января. Синоптики прогнозируют снегопад днем 9 января с сохранением на ночь и утро 10 января.