Трамп отменил новые атаки на Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил новые операции в Венесуэле, поскольку Каракас проявляет готовность к сотрудничеству. Но американские корабли все равно останутся у берегов Венесуэлы, написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Венесуэла освобождает большое количество политических заключенных в знак стремления к миру. Это очень важный и разумный жест. США и Венесуэла успешно сотрудничают, особенно в том, что касается восстановления нефтегазовой инфраструктуры в гораздо более крупном, качественном и современном виде", - написал президент США.

Он намерен провести встречу в Белом доме с представителями американских нефтяных компаний на предмет будущих инвестиций в экономику Венесуэлы. По словам Трампа, американский бизнес готов инвестировать $100 млрд. При этом СМИ писали, что американские нефтяные гиганты как раз-таки не торопятся вести дела в богатой нефтью Венесуэле – из-за отсутствия четких юридических и политических гарантий и сомнительности законности действий Трампа в отношении венесуэльского лидера Николаса Мадуро.