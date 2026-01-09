США освободят россиян, входивших в состав экипажа танкера "Маринера"

США приняли решение освободить граждан России из числа членов экипажа танкера "Маринера", захваченного американскими военными в Атлантическом океане.

"Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США. Приступаем к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения наших соотечественников на Родину", - цитирует РИА Новости официального представителя МИД России Марию Захарову.

В то же время сам танкер продолжает находиться под контролем США, президент Америки Дональд Трамп заявил, что сейчас идет перегрузка нефти с "Маринеры".

По неподтвержденным данным, в составе экипажа танкера из 28 человек только двое являются гражданами РФ, еще шестеро (включая капитана) – граждане Грузии, остальные – граждане Украины. Судно в момент захвата шло под российским флагом.