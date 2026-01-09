Трамп анонсировал удары США по наркокартелям в Мексике

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка вскоре нанесет удар по наркокартелям в Мексике.

"Мы начнем прямо сейчас наносить удары по суше в отношении картелей. Картели контролируют Мексику", - заявил Трамп в интервью Fox News. Никаких деталей он не раскрыл. СМИ предполагают, что речь идет об ударах и операциях, согласованных с властями Мексики.

"Мы перекрыли 97% наркотрафика, поступающего по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше. Наркокартели управляют Мексикой. Очень грустно наблюдать за тем, что произошло с этой страной", - заявил Трамп.