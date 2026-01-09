Трамп заявил об уходе российских военных от столкновения с американцами при захвате танкера "Маринера"

Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о том, созванивался ли он с Владимиром Путиным после того, как американские военные захватили танкер "Маринера", шедший под российским флагом.

Но при этом Трамп заявил, что сопровождавшие танкер российские корабли ушли при приближении к танкеру американцев.

"Я не хочу этого говорить, но факт в том, что российские корабли — там были подводная лодка и эсминец — оба очень быстро ушли, когда мы прибыли. Мы взяли судно под контроль, и прямо сейчас идет выгрузка нефти", - заявил Трамп в интервью Fox News.