Горнолыжки Северного Кавказа сегодня работают в ограниченном режиме из-за непогоды

Горнолыжные курорты Северного Кавказа сегодня работают в ограниченном режиме – из-за обильных снегопадов.

"Сегодня 9 января, пятница, канатные дороги и горнолыжные трассы закрыты в связи погодными условиями (снег, сильный ветер)", - говорится в сообщении администрации курорта Эльбрус. На верхней станции канатной дороги на Эльбрусе ветер достигает 17 м/с.

На курорте Красная поляна в Сочи катание разрешено только на учебной и детской трассах у подножия гор. На Домбае доступна сегодня только одна трасса – лесная. "При катании по лесной трассе учитывайте текущие погодные условия — дождь и мокрый снег. Просим вас быть максимально внимательными и осторожными", - предупреждает администрация курорта.