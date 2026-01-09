Дания отчаянно пытается убедить США в нежелании Гренландии присоединяться к ним

Дания пытается убедить США в том, что Гренландия не хочет быть купленной ими. Об этом пишет Politico.

Ранее сообщалось, что советники президента США провели встречу с представителями Дании и Гренландии по вопросу приобретения острова Вашингтоном. Сегодня власти планируют провести совещание между собой и предоставить новые данные на встрече послов стран — членов ЕС. Данию сильно беспокоят намерения президента США Дональда Трампа, который сказал, что ему "абсолютно необходима" Гренландия. А госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США могут купить остров у Дании.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс посоветовал Европе со всей серьезностью отнестись к словам Трампа о Гренландии. Гренландия нужна США для противоракетной обороны, ибо к ней проявляют внимание враги Америки, подчеркнул он.

Издание не приводит существенных подробностей, отмечая, что большая часть дипломатии остается за закрытыми дверями. Однако ЕС это очень беспокоит и блок долже что-то предпринять в качестве ответных мер, если угроза США по приобретению Гренландии окажется реальной, заявила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас.

Накануне стало известно, что ЕС готовит план сдерживания США при нападении на Гренландию. Но вот в чем будет заключаться это сдерживание и что Европа может противопоставить США, неизвестно. В ЕС даже призывают готовиться к прямой конфронтации с Трампом на фоне его притязаний на остров, но не знают, чем ответить.

Премьер-министр Польши Дональд Туск более откровенен. Он сказал, что в случае атаки США на Гренландию смысл существования НАТО исчезнет, а распад альянса станет неизбежным, при этом Европа проявит полную солидарность с Данией. А в Вашингтоне должны понять, что любая попытка подрыва устоев НАТО не получит понимания ни в одной европейской стране. В США на этот счет не должно быть иллюзий.

Аналитик консалтинговой компании Eurasia Group Мужтаба Рахман также уверен, что НАТО не сможет пережить силовую аннексию и полностью лишится своего смысла, даже если продолжит еще какое-то время существовать на бумаге, пишет The Washington Post.

На днях журнал The Economist написал, что администрация Трампа готовится предложить Гренландии соглашение, которое тот сравнивал с крупной сделкой с недвижимостью. Речь идет о договоре о свободной ассоциации (Compacts of Free Association, COFA). Подобные соглашения есть у Вашингтона с небольшими островными государствами в Тихом океане. Они получают некоторую экономическую помощь, но взамен предоставляют американским военным право исключительного доступа в свои территориальные воды и воздушное пространство. То есть юридически США не собираются присоединять Гренландию, но фактически намерены установить над ней свой полный контроль вопреки мнению Дании и Европы.

Интересно, что более половины (52%) американцев выступают против захвата Гренландии, показал опрос компании YouGov. Поддерживают присоединение мирным путем 21% опрошенных, а 7% — силовой путь. То есть общественное мнение явно не на стороне таких претензий. Еще более виден раскол по партийным предпочтениям. Среди сторонников Демократической партии против захвата Гренландии 81% и только 4% — за (миром или силой). Среди сторонников Республиканской партии за присоединение миром 40%, силой — 11%, а против любого присоединения — 24%. Обращает на себя внимание тот факт, что почти все американцы против силового захвата Гренландии.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен требует от Трампа прекратить угрозы в адрес Гренландии, апеллируя к отсутствию такого права, но США эти требования мало волнуют. А вот премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен проявляет удивительное благодушие. Недавно он заявил, что автономия стремится укрепить связи с США и ее жителям не следует опасаться возможного нападения в скором времени со стороны США. Будто бы Гренландии это не грозит, это не Венесуэла, а "демократическая страна". Только согласится ли с такими аргументами Трамп?