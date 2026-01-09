В Белгородской области полмиллиона человек остались без электричества и тепла

Из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области без электричества к утру 9 января остались более 550 тыс. человек в шести муниципальных образованиях, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. почти столько же человек остались без тепла (почти 2 тыс. многоквартирных домов). Почти 200 тыс. человек остались без воды и водоотведения.

"Идет подключение резервных мощностей, которые мы устанавливали последние несколько месяцев. Идут восстановительные работы там, где возможно восстановить - сейчас рассветет, и мы сможем в полном объеме оценить ущерб и сроки восстановления. Ситуация крайне непростая", - сообщил Гладков.