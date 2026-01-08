Лукашенко заявил о подкупе и предательстве во время похищения президента Венесуэлы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул на осведомленность о деталях американской военной операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Я хочу, чтобы вы понимали: там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство. Все там было", - цитирует Лукашенко агентство "БелТА".

"Важно, что захватили президента. Жене сказали: "Ты можешь остаться, мы к тебе не имеем претензий". Она: "Нет, я с ним". Флорес, я знаю, очень мужественная женщина. "Я со своим возлюбленным". Доставили в Америку и ей наркобизнес пришили. Вот вам и все правосудие, которому они нас всю жизнь учили. Наелись? Никакой правды, никакого правосудия у них не было, нет и не будет", - прокомментировал белорусский президент захват супруги президента Венесуэлы.