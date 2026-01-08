Москву накрывает "Фрэнсис"

Столичный регион накрывает мощный циклон "Фрэнсис", пришедший в центральную Россию из южной части Восточной Европы. Ожидается, что пик его придется на 9 января – выпадет до трети месячной нормы осадков, сугробы вырастут на 50 см и больше. Эпицентром непогоды станет Москва.

Еще днем "Автодор" и МЧС предупреждали о снижении видимости и сцепления с поверхностью дороги на трассах в центральной части страны. Сейчас же на многих направлениях обрадуются пробки. Заторы уже образовались в Подмосковье.

Также начались задержки рейсов в столичных аэропортах.

Ну а Роскосмос опубликовал фото "Фрэнсиса" с орбиты Земли.