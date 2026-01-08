В Нижнем Тагиле произошел взрыв в котельной: есть погибшие

В Нижнем Тагиле на территории ЗАО "Нижнетагильская мебельная фабрика" произошел взрыв и частичное обрушение стены котельной. По предварительным данным, погиб один человек, об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

ЧП произошло на территории фабрики на улице Трикотажников.

Сообщается, что причиной пожара и обрушения стал взрыв твердотопливного котла.

"В 18:01 огнеборцы ликвидировали открытое горение, в 18:47 обнаружен погибший. На месте работают 13 единиц техники и 42 человека личного состава", - сообщили в МЧС.

О причинах ЧП пока не сообщается.