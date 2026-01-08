Борт Utair вернулся в Дубай после вылета в Москву

Самолет авиакомпании Utair, вылетевший по маршруту Дубай – Москва, успешно приземлился в аэропорту вылета.

"Воздушное судно благополучно приземлилось в 18:37 по местному времени (в 17:37 по Москве). С пассажирами и членами экипажа всё в порядке", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее СМИ сообщили, что после вылета борт подал сигнал о неполадках и запросил посадку, предварительно выработав топливо. В Utair заявили, что "в ходе полета экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам".

"Выработка топлива до разрешённой посадочной массы является штатной и регламентированной процедурой, применяемой при отсутствии необходимости срочной посадки", - заявил перевозчик.