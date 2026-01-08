Ирак национализирует долю "Лукойла" в одном из крупнейших нефтяных месторождений в мире

Правительство Ирака одобрило план по национализации доли "Лукойла" в нефтяном месторождении "Западная Курна-2" – крупнейшем в стране и одном из крупнейших в мире. Таким образом власти Ирака пытаются избежать последствий американских санкций, наложенных в конце 2025 года на российскую нефтяную компанию, передает Reuters.

Сообщается, что доля "Лукойла" (75%) в управляющей месторождением компании на год перейдет государственной нефтяной компании Basra Oil Company. За это время планируется найти покупателей на актив.

В потенциальных покупателях недостатка нет: активом интересовалось около десятка претендентов, в том числе американские нефтяные гиганты Exxon Mobil, Chevron и частную инвестиционную компанию Carlyle.

Контролирующая доля в "Западной Курне-2" была крупнейшим, но не единственным зарубежным активом "Лукойла". Минфин США уже переносил дату, до которой "Лукойл" должен распродать иностранные активы, сейчас это 17 января.