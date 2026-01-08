Названа самая дорогая покупка на Wildberries за 2025 год

Wildberries назвала самую дорогую покупку, совершенную в 2025 году на платформе. Это квартира стоимостью 11 млн руб.

Сообщается, что за эти деньги покупатель приобрел недвижимость в Москве от группы "Самолет", покупка была совершена через раздел "Новостройки".

На втором месте по стоимости оказались автомобили. На маркетплейсе за 4,3 млн руб. продали Changan UNI-K в комплектации Tech (покупатель был из Москвы). Таких дорогих покупок (более 3 млн руб.) было уже около десятка.

Другими дорогими товарами стали квадроцикл, серверный процессор, 3D-сканер, колесный погрузчик. Стоимость всех этих вещей составила от 800 тыс. руб. до 1,3 млн руб., передает РИА Новости со ссылкой на Wildberries.