В Петербурге задержали протестующих против сноса здания ВНИИБ

В Санкт-Петербурге силовики задержали по меньшей мере четырех человек, протестующих против сноса здания Всесоюзного НИИ бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте. Общественники и местные жители пытаются остановить снос, они прорвали оцепление и находятся на площадке, где работает тяжелая спецтехника. Telegram-канал "SOS СПб Снос" сообщает, что подрядчик демонтажных работ продолжает обрушение здания даже сейчас, когда это небезопасно для протестующих, собравшихся под рушащимися стенами.

Telegram-каналы сообщили, что среди задержанных есть даже ветеран СВО. После прорыва оцепления работы были приостановлены, но затем тяжелая техника продолжила обрушение верхних этажей ВНИИБ.

"В грубой форме скручивают и утаскивают мужчин, женщин, стариков. В это время демонтажная техника рушит стены памятника прямо на головы еще остающихся на свободе жителей", - утверждают общественники, пытающиеся остановить снос здания.

Конфликт вокруг здания продолжается несколько лет. Власти не признают объект памятником культурного наследия и отдают его под снос, застройщик планирует возводить многоэтажное жилье. Местные жители против.