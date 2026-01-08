В станице Северской на Кубани повреждены три здания в результате атаки беспилотников

В станице Северской в результате атаки БПЛА ночью 8 января получили повреждения три здания. По данным оперштаба Краснодарского края, пострадавших нет. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.

"В частном доме выбило остекление. В одном из магазинов также разбиты стекла, повреждена крыша и ограждение. В СТО – крыша и остекление", - сообщили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в Северской также повреждена линия электропередач, из-за чего прерывалось электроснабжение, но сейчас линия восстановлена. Также горел камыш, его оперативно потушили.