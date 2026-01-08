МИД России выразил серьезную обеспокоенность по поводу танкера "Маринера"

Министерство иностранных дел России спустя почти сутки после появления новостей о захвате американскими военными танкера "Маринера" выпустило заявление по этому поводу. Ведомство "выразило серьезную обеспокоенность", американцев призвали соблюдать международное право.

В Вашингтоне заявляют, что танкер может быть связан с Венесуэлой, в которой США сейчас проводят силовой рейд. СМИ же сообщают, что судно, возможно, имеет отношение к так называемому российскому теневому флоту. В то же время российские СМИ сообщили, что судно сменило флаг, под которым ходит, уже после того как за ним началась погоня американских военных. На борту находится экипаж из 28 человек, из которых двое – граждане РФ, остальные – граждане Грузии и Украины.

Москва в своем заявлении призвала "прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры. По данным МИД России, "у США не могло быть сомнений в принадлежности судна "Маринера", как и оснований рассуждать о якобы плавании танкера "без флага". В МИДе опасаются, что "другие страны могут "вдохновиться" примером США с "Маринерой", прежде всего "хищными замыслами" преисполнена Британия.

"США неоднократно получали достоверную информацию о российской принадлежности судна и его гражданском мирном статусе. Угрозы США судебным преследованием экипажу "Маринеры" категорически неприемлемы", - говорится в заявлении.

Россия выразила официальный протест США в связи с преследованием судна.

"Высадка американских военных на мирное судно и его захват являются нарушением основополагающих принципов и норм международного морского права. РФ считает несостоятельными отсылки США к американскому "санкционному законодательству", - добавили в министерстве.