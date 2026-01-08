Жителей взорвавшегося в Первоуральске дома расселили

Все жители первоуральского дома, где взорвался газ, расселены, сообщил мэр города Игорь Кабец.

"Все жители, которым требовалось расселение, обеспечены жильём. Документы для получения выплат собраны в кратчайшие сроки — спасибо жителям за организованность и ответственное отношение", - сообщил Кабец в своем Telegram-канале.

Он добавил, что власти окажут помощь пожилым жителям дома по улице Ильича в вопросах реабилитации и санаторного лечения. По словам градоначальника, с пострадавшими жителями ведется рабочий чат, в котором решаются их проблемы.

Взрыв в четырехэтажном многоквартирном доме на улице Ильича в Первоуральске произошел 4 января. По данным МЧС, взорвался и загорелся газ. Пожар охватил три квартиры. Пострадали три человека, один из них был госпитализирован.