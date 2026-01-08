Дания откроет огонь на поражение в случае попытки захвата Гренландии американцами

Министерство обороны Дании подтвердило, что на случай вторжения США в Гренландию (остров является датской заморской территорией) военные имеют предписание "сначала стрелять на поражение, а затем задавать вопросы".

Минобороны страны подтвердило местному изданию Berlingske, что в силе остается директива 1952 года, предписывающая датским Вооруженным силам немедленно контратаковать в случае попытки захвата острова, не дожидаясь приказов.

Директиву актуализировали после того, как президент США Дональд Трамп сначала заявил о намерении купить остров, а когда датчане категорически отказали – не исключил, что Гренландия может перейти под контроль США силовым методом.

Конфликт между Данией и США, вероятно, означал бы конец существования НАТО, поскольку обе страны являются членами альянса, а пятая статья устава этой организации обязывает партнеров прийти на помощь той стране, которая будет атакована.