Такер Карлсон: США стали империей, готовящейся к мировой войне

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика За рубежом
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Tucker Carlson&quot; / youtube.com/@TuckerCarlson

Такер Карлсон: США стали империей, готовящейся к мировой войне

Агрессия США против Венесуэлы означает превращение США из республики в империю. Об этом заявил известный американский журналист Такер Карлсон.
Также он видит это и в другом признаке - увеличении американских военных расходов в 2027 году с 1 до 1,5 трлн долларов. США явно готовятся к мировой войне и переделу мира, прежде всего к войне с Китаем.

"Это по сути объявление властями США того, что наша система меняется, что мы теперь открыто являемся империей", - объяснил Карлсон.

В этом же ряду - претензии США на Гренландию и решение выйти из 66 международных организаций, включая 31 структуру ООН.

Еще один прогноз Карлсона - концентрация власти в руках исполнительной ветви, а не законодательной. Роль конгресса будет неумолимо уменьшаться.

Прореспубликанское американское издание The American Conservative пишет, что агрессия США в Венесуэле высветила раскол даже среди американских правых на две группы - реалистов и сторонников сдержанности. Первые считают, что США имеют право применять силу за рубежом для продвижения "национальных интересов США". Вторые выступают за сдержанность во внешней политике США и выступают против военного вмешательства. Отмечается, что вашингтонский аналитический центр Quincy Institute for Responsible Statecraft, который стал главным центром для республиканцев-консерваторов, заявил о несогласии.

"Атака администрации Трампа на Венесуэлу противоречит всему, чего мы стремимся достичь", - говорится в заявлении.

Консервативные лидеры считают, что Венесуэла предвещает новую, более милитаристскую фазу в правлении Трампа.

"Люди голосовали за Америку, но они не обязательно голосовали за американскую империю. И после того, что я увидела, я думаю, что администрация Трампа больше заинтересована в создании американской империи с ним во главе в качестве нашего первого американского императора", - говорит старший советник центра и Куинси и главный редактор журнала The American Conservative Келли Влахос.

Но некоторые в США были воодушевлены.

"Я, как никто другой, придерживаюсь принципа невмешательства, но в Венесуэле, похоже, была одержана громкая победа и проведена одна из самых блестящих военных операций в американской истории. Как непримиримый американский шовинист (сhauvinist), я хочу, чтобы Америка правила этим полушарием и использовала свою мощь на благо нашего народа", - написал Мэтт Уолш из Daily Wire.

В то же время общенационального сплочения на почве американского патриотизма не произошло. Согласно опросу Reuters/Ipsos, только треть американцев поддержали действия против Венесуэлы. Даже среди республиканцев таких только 65%, в то время как в целом поддерживают Трампа 85%, пишет издание. Данные свидетельствуют о несогласии большой части американцев.

Китаевед Николай Вавилов считает, что в мире уже началась новая эпоха, которую можно условно назвать "новым феодализмом". Ее отличительной особенностью, сходной с феодализмом, является контроль над пространством и его ресурсами. Если при капитализме время - это деньги, то отныне пространство - это власть. А лидеры стран стараются сконцентрировать все больше власти в своих руках. Новая эпоха началась с Крыма, крупные игроки будут прибирать к рукам все больше территорий. И виды Трампа на Венесуэлу, Панаму, Гренландию - ее признаки. Трамп своими действиями только подталкивает КНР к силовой операции в отношении Тайваня.

сша, трамп, карлсон


