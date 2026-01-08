Такер Карлсон: США стали империей, готовящейся к мировой войне

Агрессия США против Венесуэлы означает превращение США из республики в империю. Об этом заявил известный американский журналист Такер Карлсон.

Также он видит это и в другом признаке - увеличении американских военных расходов в 2027 году с 1 до 1,5 трлн долларов. США явно готовятся к мировой войне и переделу мира, прежде всего к войне с Китаем.

"Это по сути объявление властями США того, что наша система меняется, что мы теперь открыто являемся империей", - объяснил Карлсон.

В этом же ряду - претензии США на Гренландию и решение выйти из 66 международных организаций, включая 31 структуру ООН.

Еще один прогноз Карлсона - концентрация власти в руках исполнительной ветви, а не законодательной. Роль конгресса будет неумолимо уменьшаться.

Прореспубликанское американское издание The American Conservative пишет, что агрессия США в Венесуэле высветила раскол даже среди американских правых на две группы - реалистов и сторонников сдержанности. Первые считают, что США имеют право применять силу за рубежом для продвижения "национальных интересов США". Вторые выступают за сдержанность во внешней политике США и выступают против военного вмешательства. Отмечается, что вашингтонский аналитический центр Quincy Institute for Responsible Statecraft, который стал главным центром для республиканцев-консерваторов, заявил о несогласии.

"Атака администрации Трампа на Венесуэлу противоречит всему, чего мы стремимся достичь", - говорится в заявлении.

Консервативные лидеры считают, что Венесуэла предвещает новую, более милитаристскую фазу в правлении Трампа.

"Люди голосовали за Америку, но они не обязательно голосовали за американскую империю. И после того, что я увидела, я думаю, что администрация Трампа больше заинтересована в создании американской империи с ним во главе в качестве нашего первого американского императора", - говорит старший советник центра и Куинси и главный редактор журнала The American Conservative Келли Влахос.

Но некоторые в США были воодушевлены.

"Я, как никто другой, придерживаюсь принципа невмешательства, но в Венесуэле, похоже, была одержана громкая победа и проведена одна из самых блестящих военных операций в американской истории. Как непримиримый американский шовинист (сhauvinist), я хочу, чтобы Америка правила этим полушарием и использовала свою мощь на благо нашего народа", - написал Мэтт Уолш из Daily Wire.

В то же время общенационального сплочения на почве американского патриотизма не произошло. Согласно опросу Reuters/Ipsos, только треть американцев поддержали действия против Венесуэлы. Даже среди республиканцев таких только 65%, в то время как в целом поддерживают Трампа 85%, пишет издание. Данные свидетельствуют о несогласии большой части американцев.

Китаевед Николай Вавилов считает, что в мире уже началась новая эпоха, которую можно условно назвать "новым феодализмом". Ее отличительной особенностью, сходной с феодализмом, является контроль над пространством и его ресурсами. Если при капитализме время - это деньги, то отныне пространство - это власть. А лидеры стран стараются сконцентрировать все больше власти в своих руках. Новая эпоха началась с Крыма, крупные игроки будут прибирать к рукам все больше территорий. И виды Трампа на Венесуэлу, Панаму, Гренландию - ее признаки. Трамп своими действиями только подталкивает КНР к силовой операции в отношении Тайваня.