08 Января 2026
Фото: Дума ТВ

Американские конгрессмены пригласили в Вашингтон депутатов Госдумы

Госдепартамент США разрешил конгрессменам пригласить в Вашингтон четырех депутатов российской Госдумы для обсуждения вопросов мирного урегулирования, об этом заявила член Конгресса Анна Паулина Луна в своем блоге в соцсети X (заблокирована в России).

По словам политика, она направила официальное приглашение российским коллегам провести встречу с членами Конгресса в январе. Также она поблагодарила госсекретаря Марко Рубио, который поспособствовал организации встречи, передают "Ведомости".

Луна хлопочет о проведении парламентских переговоров еще с октября прошлого года.

США ввели санкции в отношении Госдумы в 2022 году, они предусматривают запрет для депутатов на посещение Америки. Также были введены персональные санкции в отношении 328 (из 450) членов нижней палаты российского парламента. Поэтому для визита в США понадобится хотя бы временное снятие рестрикций с депутатов.

Последняя известная встреча депутатов Госдумы с американскими конгрессменами состоялась в 2018 году. Делегация Конгресса США во главе с председателем комитета по ассигнованиям Ричардом Шелби посетила Госдуму. Инициатором встречи выступил посол США в России Джон Хантсман. Мероприятие прошло за закрытыми дверями, и в ходе него обсуждались такие темы, как конфликт в Сирии, ситуация на Украине и обвинения в "российском вмешательстве в выборы в США".

Теги: переговоры, сша, госдума, конгресс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

