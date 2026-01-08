Екатеринбурженку госпитализировали после купания в банном чане на морозе

В Екатеринбурге госпитализировали девушку, купавшуюся в банном чане. Она потеряла сознание, также у нее начались судороги, передает Shot.

По предварительным данным, девушка отдыхала с компанией в банном комплексе под Екатеринбургом. После купания в уличном чане на морозе подруги зашли в дом, одной из них стало плохо. Ей вызвали "скорую помощь". По предварительным данным, пострадавшую уже отпустили домой с рекомендацией обратиться к неврологу.