Свердловских водителей предупредили об усилении метели на дорогах

Госавтоинспекция Свердловской области предостерегла автомобилистов от поездок по региону – сегодня на Среднем Урале сильная метель. Сотрудники ГАИ усиливают контроль на дорогах.

"На территории Свердловской области установились неблагоприятные погодные условия: обильные снежные осадки, местами метель и снежные переметы. В связи с создавшейся обстановкой, для обеспечения безопасности дорожного движения и оперативного реагирования, экипажи ДПС переведены на усиленный режим несения службы", - сообщили в ведомстве.