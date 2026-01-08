На Алтае в мусорном контейнере нашли тело ребенка

В Алтайском крае тело новорожденного младенца было найдено в мусорном контейнере. ЧП произошло в селе Усть-Калманка. Местные следователи выяснили, что ребенок был мертворожденным.

По данным СМИ, матерью ребенка могла быть 17-летняя студентка колледжа, которая, якобы, родила в общежитии и затем выбросила тело. СКР официально не комментирует эту версию, проводится проверка.

В Алтайском крае ранее власти ввели единовременную выплату для беременных студенток – 100 тыс. руб. Для получения этих денег студентка должна учиться очно и проживать в регионе, а также непрерывно наблюдаться в женской консультации, срок беременности должен составлять не менее 12 недель.