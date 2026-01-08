Днепропетровская и Запорожская области почти полностью обесточены

08 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм-праздник

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Днепропетровская и Запорожская области почти полностью обесточены

В ночь на 8 января энергетическая инфраструктура Украины подверглась мощной атаке, сообщила пресс-служба "Укрэнерго". В результате две области почти полностью обесточены - Днепропетровская и Запорожская (оккупированная ВСУ часть).

Глава Днепропетровской администрации Николай Лукашук заявил, что пока никаких прогнозов по срокам восстановления энергоснабжения нет. Он призывает набрать побольше воды и зарядить телефоны.

В Запорожье жители работающих супермаркетов скупают воду. Местные оккупационные власти призвали людей не пользоваться без крайней необходимости мобильной связью: базовые станции, обеспечивающие ее работу, переведены на работу от аккумуляторов, но их хватит на 8-10 часов.

Автор телеграм-канала "Русский инженер" инженер-ракетостроитель Алексей Васильев пишет, что это первый настоящий блэкаут в большой регионе. И раз остановилось железнодорожное сообщение (в Днепропетровске остановилась работа метро и движение электричек) и водоснабжение, сеть действительно полностью рухнула, а не перешла в управляемый режим снижения потребления. И восстановить ее можно будет от суток до двух. Это остановка строительства укреплений, усложнение логистики в интересах ВСУ, повышенный расход горюче-смазочных материалов на генераторы, которые увеличивают объем необходимой логистики, увеличение нагрузки на все службы, затруднения в работе сборочных предприятий дроноделов. Все это работает на подрыв воли к сопротивлению.

Накануне в сети появились кадры взрыва в Днепропетровске, после которого, предположительно, во всей области пропал свет. На видеозаписи запечатлена яркая вспышка, за которой следует раскатистый грохот. На данный момент критические объекты функционируют за счет резервных источников питания.

В Минобороны России пока не сообщали об ударах по украинской инфраструктуре. Блогер Юрий Подоляка пишет, что всю вторую половину дня 7 января "наши "Герани" и ракеты понемногу долбили энергетику Днепропетровской области. И после вот этой вспышки в области наступила полная дерусификация и деколонизация".

Теги: блэкаут, отключение, электроэнергия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети