Днепропетровская и Запорожская области почти полностью обесточены

В ночь на 8 января энергетическая инфраструктура Украины подверглась мощной атаке, сообщила пресс-служба "Укрэнерго". В результате две области почти полностью обесточены - Днепропетровская и Запорожская (оккупированная ВСУ часть).

Глава Днепропетровской администрации Николай Лукашук заявил, что пока никаких прогнозов по срокам восстановления энергоснабжения нет. Он призывает набрать побольше воды и зарядить телефоны.

В Запорожье жители работающих супермаркетов скупают воду. Местные оккупационные власти призвали людей не пользоваться без крайней необходимости мобильной связью: базовые станции, обеспечивающие ее работу, переведены на работу от аккумуляторов, но их хватит на 8-10 часов.

Автор телеграм-канала "Русский инженер" инженер-ракетостроитель Алексей Васильев пишет, что это первый настоящий блэкаут в большой регионе. И раз остановилось железнодорожное сообщение (в Днепропетровске остановилась работа метро и движение электричек) и водоснабжение, сеть действительно полностью рухнула, а не перешла в управляемый режим снижения потребления. И восстановить ее можно будет от суток до двух. Это остановка строительства укреплений, усложнение логистики в интересах ВСУ, повышенный расход горюче-смазочных материалов на генераторы, которые увеличивают объем необходимой логистики, увеличение нагрузки на все службы, затруднения в работе сборочных предприятий дроноделов. Все это работает на подрыв воли к сопротивлению.

Накануне в сети появились кадры взрыва в Днепропетровске, после которого, предположительно, во всей области пропал свет. На видеозаписи запечатлена яркая вспышка, за которой следует раскатистый грохот. На данный момент критические объекты функционируют за счет резервных источников питания.

В Минобороны России пока не сообщали об ударах по украинской инфраструктуре. Блогер Юрий Подоляка пишет, что всю вторую половину дня 7 января "наши "Герани" и ракеты понемногу долбили энергетику Днепропетровской области. И после вот этой вспышки в области наступила полная дерусификация и деколонизация".