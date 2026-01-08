В результате атаки США на Венесуэлу погибло более ста человек

В результате атаки США на Венесуэлу погибло более ста человек, сообщил министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо.

Ранее Каракас не озвучивал число погибших, но Минобороны публиковало список из 23 имен погибших военнослужащих. Венесуэльские власти заявили также, что значительная часть охранников президента Николаса Мадуро была "хладнокровна убита". Также о гибели своих военных и сотрудников разведки в Венесуэле сообщила Куба.

По словам Кабельо, жена Мадуро, Силия Флорес, задержанная вместе с ним, получила травму головы во время американской атаки, а сам Мадуро — травму ноги, передает Reuters.

Мадуро, который сейчас находится в США, объявил неделю траура по погибшим во время атаки.

Между тем, и.о. президента Венесуэлы Дельси Родригес уволила и арестовала генерала Хавьера Маркано Табату, возглавлявшего контрразведку и президентскую почетную гвардию. Его обвиняют в предоставлении контактной информации президента Мадуро и отключении протоколов противовоздушной обороны в стране.