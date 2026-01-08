МОК запретил флаг России на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил использование российского флага на трибунах во время Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на пресс-службу МОК.

В организации возмущены появлением во время "Тур де Ски" российского флага среди болельщиков. На днях российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в заключительной гонке, и во время церемонии награждения несколько болельщиков размахивали российскими флагами. Сам он, по данным СМИ, сфотографировался с этими болельщиками.

Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Допущенные к соревнованиям российские спортсмены смогут выступать только в "нейтральном статусе" - без флага, герба и гимна.

В конце октября Спортивный арбитражный суд постановил отменить запрет на участие российских саночников в международных соревнованиях под белым флагом, но так как отборочные соревнования уже заканчиваются, то состав российских спортсменов на Олимпиаде, скорее всего, будет очень ограниченным, сказал недавно председатель

Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин. Пока участие в Олимпиаде гарантировали семь "нейтральных" спортсменов.

В России многие недовольны выступлением спортсменов под белым флагом, считая это публичным отречением от своей страны.

"Отказываясь представлять страну (отрекаясь добровольно от флага) ради нейтрального статуса и покидая сборную ради перехода в сборную другой страны мы имеем дело с одним и тем же явлением – с предательством Родины", – написал ранее депутат Госдумы и член генсовета "Единой России" Роман Терюшков.

Только 27% россиян верят, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе под российским флагом и с гимном, а большинство опрошенных (59%) считают, что по-прежнему будет требоваться "нейтральный статус", показали результаты октябрьского опроса аналитического центра университета "Синергия". Более ранние опросы показывали, что россияне в целом против выступления соотечественников под белым флагом.