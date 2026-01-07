Правительство США приступило к продаже венесуэльской сырой нефти на глобальном рынке

Правительство США приступило к реализации венесуэльской сырой нефти на глобальном рынке, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства энергетики США.

Ведомство утверждает, что эта деятельность осуществляется "в интересах Соединенных Штатов, Венесуэлы и союзников". Для проведения торговых операций и обеспечения их финансовой поддержки Вашингтон привлек ведущих мировых товарных трейдеров и ключевые банки.

Также Министерство энергетики США объявило о масштабном плане по восстановлению энергетической инфраструктуры Венесуэлы

Для немедленной остановки многолетнего падения добычи и обеспечения краткосрочного роста США санкционируют импорт специализированного нефтепромыслового оборудования, запчастей и услуг. Этот процесс предполагает привлечение американских и международных партнеров, которые предоставят необходимые технологии, экспертные знания и инвестиции.

Особое внимание будет уделено восстановлению электроэнергетической системы страны, которую в Минэнерго США назвали "ветхой и хрупкой". По данным ведомства, производство электроэнергии в Венесуэле упало более чем на 30%.

3 января США провели операцию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. Соединенные Штаты обвиняют их в "наркотерроризме". Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что США совершили акт агрессии в отношении Боливарианской республики под надуманными предлогами, и единственный законный президент страны – это Мадуро.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США уже якобы взяли на себя управление Венесуэлой на переходный период и в дальнейшем будут "сильно вовлечены" в работу нефтяного сектора страны. Накануне похищенный спецслужбами США Николас Мадуро заявил в американском суде о своей невиновности по предъявленным обвинениям и объявил себя военнопленным.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН. 5 января Делси Родригес принесла присягу и вступила в должность уполномоченного президента Венесуэлы на основании решения Конституционной палаты Верховного суда страны. В МИД РФ поддержали это решение. Как говорится в заявлении на сайте ведомства, они приветствуют предпринимаемые официальными властями Венесуэлы усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов.

Трамп заявил, что в ближайшее время выборы в Венесуэле не состоятся.