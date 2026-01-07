08 Января 2026
Фото: скриншот видео с Mash /t.me/mash/70921

США задержали российский нефтяной танкер "Маринер" в Атлантическом океане

США задержали российский нефтяной танкер "Маринер" в Атлантическом океане. Об этом сообщило Европейское командование ВС США. Причина задержания - нарушение санкций.

В совместном заявлении Министерства юстиции США, МВД Британии и Минобороны США говорится об аресте судна Bella 1. Арест произведен в Северной Атлантике на основании ордера федерального суда США.

Заявление EUCOM было сделано в 16.44 по московскому времени.

По данным Минтранса России, 24 декабря 2025 года судно "Маринэра" получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, выданное на основании российского законодательства и норм международного права. В ведомстве назвали действия США незаконными.

"Сегодня около 15.00 по московскому времени в открытом море за пределами территориальных вод каких либо государств на судно высадились военно-морские силы США, связь с судном была утеряна. В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств", - говорится в сообщении.

Теги: танкер, Маринер, США, санкции, задержание


Развитие сюжета:

Ранее 07.01.2026 20:54 Мск США намерены судить экипаж танкера "Маринера"
Ранее 07.01.2026 19:23 Мск Танкер "Маринера" не перевозил нефть в момент захвата военными силами США

