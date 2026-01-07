Россия передаст Казахстану четырех амурских тигров

Россия весной намерена передать Казахстану четырех амурских тигров, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

Такой шаг планируется для реализации программы по восстановлению популяции этого хищника в республике. Передача тигров предварительно намечена на весну 2026 года. В основном это будет зависеть от состояния тигров, которые будут изъяты из дикой природы. Тигры должны быть полностью здоровы, они должны бояться людей, пройти различного рода тесты и уметь охотиться на крупных копытных животных.

"Если у нас к маю такие животные в наличии будут, то мы их отправим", - заявил Сергей Арамилев.

Если опыт окажется удачным, то в Казахстан могут быть отправлены и другие тигры.

После того, как хищников перевезут в Казахстан, им предстоит побывать в специальном реабилитационном центре, пройти адаптацию, и далее начать охотиться на копытных животных, которые обитают на той территории. И если все пойдет по плану, то лето 2026 года станет тем временем, когда тигры снова смогут пройтись по степям Казахстана.