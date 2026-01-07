Франция и Британия намерены создать военные базы по всей Украине

Украина, Франция и Британия подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных войск на Украине после завершения военного конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам очередной встречи "коалиции желающих" в Париже.

Польский премьер-министр Дональд Туск отметил, что конкретные гарантии от каждой страны пока не согласованы. Спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф заявил о "значительном прогрессе". США надеются на компромисс по территориальному вопросу, который является одним из самых сложных. При этом он не сказал, что США поддерживают планы Франции и Британии. США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева, принятую по итогам встречи в Париже, пишет Politico.

После встречи Макрон анонсировал сокращение численности ВСУ "всего лишь" до 700 тысяч человек, а не до 800 тысяч, как сообщалось ранее. Он намерен как можно быстрее переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина стоит на пороге энергетического и гуманитарного кризиса, поэтому ЕС увеличивает свои усилия для завершения конфликта. А для для достижения мира Украине придется идти на компромиссы. В то же время он призвал Зеленского не выпускать за границу украинских мужчин, чтобы воевало больше людей. А премьер Британии Кир Стармер прямо сказал, что Лондон и Париж планируют создать военные базы по всей Украине, где будет вооружение и боевая техника. Подписание декларации открывает путь к созданию правовой основы для действий французских и британских войск на Украине, говорится в заявлении британских властей. Однако обращает на себя внимание оговорка: после заключения мира.

Зять президента США Трампа Джаред Кушнер сказал после встречи, что она стала очень важной вехой, но это не значит, что скоро будет достигнут мир.

Бывший советник Зеленского Алексей Арестович (внесен в список экстремистов и террористов), комментируя итоги встречи, выразил мнение, что страны "коалиции желающих" хотят ввести на Украину свои войска для предотвращения там гражданской войны, для которой есть все предпосылки: крайнее недовольство народа и соперничающие группировки в местной власти.

Россия категорически возражает против ввода иностранных войск на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупреждал, что такой шаг приведет к прямому военному столкновению НАТО с Россией. Многие эксперты полагают, что Британия и Франция фактически хотят оккупировать Украину.