Четыре человека погибли в ДТП в Югре

В Сургутском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.

5 января 2026 года, около 21:30 на 91 км автодороги "Сургут - Нижневартовск водитель 2000 года рождения, управляя "TOYOTA CAMRY", допустил выезд на сторону дороги предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "TOYOTA LAND CRUIZER", под управлением водителя 1970 года рождения.

В результате ДТП четыре человека скончались до приезда скорой медицинской помощи, три человека с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП выясняются все обстоятельства произошедшего.