Более двухсот пассажиров из Москвы больше суток не могут добраться до Махачкалы — их самолет "гоняют" из одного аэропорта в другой, сообщает "База".

Рейс авиакомпании "Победа" должен был вылететь из Внуково 6 января в 12.25, но вылет несколько раз переносили, и борт отправился только в 19.00. До Махачкалы лайнер так и не долетел — аэропорт не принял его, и воздушное судно направили на запасной аэродром в Астрахань.

Там пассажиров не выпускали из салона, а через некоторое время самолет отправили дальше — на этот раз в Минеральные Воды. Уже в Минводах людям сообщили, что вылет в Махачкалу состоится лишь на следующий день в 11.25.

Все это время люди находятся в аэропорту. Гостиницу им не предоставили, поэтому некоторые пассажиры сняли номера за свой счет, а остальные вынуждены ночевать в аэропорту. Там же многие стоят в очередях у розеток, чтобы зарядить телефоны.

В качестве компенсации выдали по 500 рублей на еду и 100 рублей на воду. Еще во время задержки во Внуково им выдавали ваучеры на 100 рублей — при том, что бутылка воды в аэропорту стоит около 350 рублей.