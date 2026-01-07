США требуют от новых властей Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией, Китаем, Ираном и Кубой

США требуют от новых властей Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией, Китаем, Ираном и Кубой, сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

"Администрация Трампа сказала временному президенту Венесуэлы Дельси Родригес, что режим должен выполнить требования Белого дома прежде, чем сможет добывать больше нефти", - сообщает телеканал, ссылаясь на три источника, знакомых с планом американской администрации.

Как утверждается в сообщении, первое требование в списке — разорвать экономические связи "с Китаем, Россией, Ираном и Кубой".

Кроме того, как уточняет телеканал, Венесуэла "должна согласиться" на эксклюзивное партнерство с США по нефти и отдавать предпочтение Вашингтону при продаже тяжелой нефти. ABC пишет также, что госсекретарь Марко Рубио заявил законодателям США, что, по оценке властей страны, "у Каракаса есть всего пара недель до того, как он станет финансово несостоятельным без продажи своих нефтяных запасов".

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал самого себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой после захвата американскими силами венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Он также утверждал, что американский госсекретарь Марко Рубио находится в плотном контакте с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. Издание Politico со ссылкой на американского чиновника при этом писало, что США требуют от Родригес ряд шагов в интересах Вашингтона, в том числе прекращение продажи нефти соперникам Штатов.

3 января США провели операцию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. Соединенные Штаты обвиняют их в "наркотерроризме". Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что США совершили акт агрессии в отношении Боливарианской республики под надуманными предлогами, и единственный законный президент страны – это Мадуро.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США уже якобы взяли на себя управление Венесуэлой на переходный период и в дальнейшем будут "сильно вовлечены" в работу нефтяного сектора страны. Накануне похищенный спецслужбами США Николас Мадуро заявил в американском суде о своей невиновности по предъявленным обвинениям и объявил себя военнопленным.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН. 5 января Делси Родригес принесла присягу и вступила в должность уполномоченного президента Венесуэлы на основании решения Конституционной палаты Верховного суда страны. В МИД РФ поддержали это решение. Как говорится в заявлении на сайте ведомства, они приветствуют предпринимаемые официальными властями Венесуэлы усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов.

Трамп заявил, что в ближайшее время выборы в Венесуэле не состоятся.