Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут Штатам от 30 до 50 миллионов баррелей "высококачественной подсанкционной нефти", передает корреспондент Накануне.RU.

Он поручил министру энергетики Крису Райту немедленно приступить к реализации этого плана. Нефть, по словам Трампа, будет погружена на танкеры и доставлена напрямую к разгрузочным терминалам в США.

"Эта нефть будет продана по рыночной цене, деньги будут находиться под моим контролем, как президента США, чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов", - написал он.

3 января США провели операцию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. Соединенные Штаты обвиняют их в "наркотерроризме". Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что США совершили акт агрессии в отношении Боливарианской республики под надуманными предлогами, и единственный законный президент страны – это Мадуро.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США уже якобы взяли на себя управление Венесуэлой на переходный период и в дальнейшем будут "сильно вовлечены" в работу нефтяного сектора страны. Накануне похищенный спецслужбами США Николас Мадуро заявил в американском суде о своей невиновности по предъявленным обвинениям и объявил себя военнопленным.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН. 5 января Делси Родригес принесла присягу и вступила в должность уполномоченного президента Венесуэлы на основании решения Конституционной палаты Верховного суда страны. В МИД РФ поддержали это решение. Как говорится в заявлении на сайте ведомства, они приветствуют предпринимаемые официальными властями Венесуэлы усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов.

Трамп заявил, что в ближайшее время выборы в Венесуэле не состоятся.