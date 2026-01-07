07 Января 2026
Политика Центральный ФО В России Москва
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

В Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. По окончании службы Путин пообщался с присутствовавшими в храме.

"Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение. С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи. Религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране. Такая важная, востребованная работа достойна самого искреннего признания", - говорится в сообщении президента.

Также Владимир Путин обратился к военнослужащим и отметил, что воины России "как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию – защиты Отечества, спасения Родины и ее людей".

"И во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые как бы по поручению Господа исполняет эту святую миссию. Я уверен, что сегодня – и то, что я сказал, безусловно, относится не только к здесь предстоящим, но и ко всем воинам России, – сегодня, уверен, вместе с нами нашу радость разделяют и наши братья, представители других конфессий, так же, как и мы радуемся вместе с ними, когда они отмечают свои праздники, и так же, как мы все вместе радуемся нашим общим победам. Потому что, как известно, победа всегда одна на всех, одна на всех. Я поздравляю вас с Рождеством Христовым. Хочу поздравить вас и с наступившим новым годом. Хочу пожелать, чтобы удача и ангел-хранитель всегда были рядом с вами. Благодарю вас за службу Отечеству! С Праздником!", - говорится в сообщении президента.

