На трассе "Екатеринбург – Тюмень" затруднено движение из-за ДТП с грузовиком

В Госавтоинспекции заявили о затруднении движения на 146 километре трассы "Екатеринбург – Тюмень" в Камышловском районе Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в ГАИ региона, в связи с ДТП с участием грузовика движение на данном участке федеральной автодороги Р-351 в обоих направлениях временно организовано по одной полосе.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "Скания" выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на разделительное дорожное ограждение – отбойник. В результате удара ограждение было пробито и заблокировало часть проезжей части", - пояснили в ведомстве.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства.

"Водителям, планирующим поездку, рекомендуется быть предельно внимательными при проезде данного участка, следуя указаниям сотрудников полиции, по возможности выбрать альтернативный маршрут или заложить дополнительное время пути", - советуют в ГАИ.