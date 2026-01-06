Нейчане показали Сергею Ситникову повреждения домов после атаки БПЛА и благодарили за оперативную помощь

Как уже сообщалось, сегодня Нейский район Костромской области подвергся атаке вражеских беспилотников. Несколько украинских БПЛА были ликвидированы силами Минобороны, но на месте падения осколков произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано в короткие сроки. При этом произошло повреждение стекол в нескольких зданиях.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников ночью с момента объявления опасности прибыл на рабочее место, а рано утром выехал в Нейский район.

Глава региона принял доклад руководителя муниципалитета по организации работы по эвакуации граждан, получил информацию от оперативных служб, сформировал поручения по оказанию неотложной помощи по ликвидации последствий ЧП. Администрации муниципалитета было поручено произвести объезд, подворовые обходы граждан, чтобы выяснить все потребности людей в помощи.

Для жителей оперативно организован пункт временного размещения, в котором есть обеспечение водой, горячим питанием, созданы возможности для отдыха и ночлега. Сейчас здесь чуть более 10 человек. Сергей Ситников тепло пообщался с каждым из посетителей.

Нейчане рассказали главе региона, что обеспечены горячим питанием и водой, в пункте работает фельдшер, который готов оказать помощь при необходимости. 8 человек уже изъявили готовность вернуться домой в связи с отменой беспилотной опасности.

Губернатор Сергей Ситников обошел жилые дома, которые получили повреждения при падении осколков сбитых вражеских беспилотников. Жители показали главе региона последствия атаки БПЛА - в нескольких домах осколками повреждена крыша, в некоторых выбиты стекла. Владелец одного из домов, Валерий Николаевич, показал - осколок пробил потолок, начался пожар, но оперативные службы быстро потушили.

По итогам общения с жителями и специалистами губернатор поручил местным органам власти оказать жителям всю необходимую помощь по устранению последствий атаки и прежде всего заменить стекла в поврежденных окнах. Во время встречи глава региона поручил финансовому блоку Костромской области в короткие сроки оказать району финансовую помощь для организации восстановительных работ.

Нейчане поблагодарили губернатора за внимание к решению их вопросов.