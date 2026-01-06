Нейчане показали Сергею Ситникову повреждения домов после атаки БПЛА и благодарили за оперативную помощь

06 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О реформе НДС и патентов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Костромская область
Фото: adm44.ru

Нейчане показали Сергею Ситникову повреждения домов после атаки БПЛА и благодарили за оперативную помощь

Как уже сообщалось, сегодня Нейский район Костромской области подвергся атаке вражеских беспилотников. Несколько украинских БПЛА были ликвидированы силами Минобороны, но на месте падения осколков произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано в короткие сроки. При этом произошло повреждение стекол в нескольких зданиях.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников ночью с момента объявления опасности прибыл на рабочее место, а рано утром выехал в Нейский район.

(2026)|Фото: adm44.ru

Глава региона принял доклад руководителя муниципалитета по организации работы по эвакуации граждан, получил информацию от оперативных служб, сформировал поручения по оказанию неотложной помощи по ликвидации последствий ЧП. Администрации муниципалитета было поручено произвести объезд, подворовые обходы граждан, чтобы выяснить все потребности людей в помощи.

(2026)|Фото: adm44.ru

Для жителей оперативно организован пункт временного размещения, в котором есть обеспечение водой, горячим питанием, созданы возможности для отдыха и ночлега. Сейчас здесь чуть более 10 человек. Сергей Ситников тепло пообщался с каждым из посетителей.

(2026)|Фото: adm44.ru

Нейчане рассказали главе региона, что обеспечены горячим питанием и водой, в пункте работает фельдшер, который готов оказать помощь при необходимости. 8 человек уже изъявили готовность вернуться домой в связи с отменой беспилотной опасности.

(2026)|Фото: adm44.ru

Губернатор Сергей Ситников обошел жилые дома, которые получили повреждения при падении осколков сбитых вражеских беспилотников. Жители показали главе региона последствия атаки БПЛА - в нескольких домах осколками повреждена крыша, в некоторых выбиты стекла. Владелец одного из домов, Валерий Николаевич, показал - осколок пробил потолок, начался пожар, но оперативные службы быстро потушили.

(2026)|Фото: adm44.ru

По итогам общения с жителями и специалистами губернатор поручил местным органам власти оказать жителям всю необходимую помощь по устранению последствий атаки и прежде всего заменить стекла в поврежденных окнах. Во время встречи глава региона поручил финансовому блоку Костромской области в короткие сроки оказать району финансовую помощь для организации восстановительных работ.

Нейчане поблагодарили губернатора за внимание к решению их вопросов.

Теги: сергей ситников, нея, рабочее совещание, атака бпла, повреждение домов, оперативные службы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети