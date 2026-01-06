СК возбудил дело после хлопка газа в Твери

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента с хлопком газа в Твери.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Тверской области, ночью 6 января в результате неосторожного обращения с газовым оборудованием в квартире дома по улице Виноградова в Твери произошел хлопок бытового газа. Это спровоцировало возгорание в помещении данной квартиры. В результате погиб проживавший в ней мужчина.

Возбуждено уголовное дело. Речь идет о части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Уже проведен осмотр места происшествия с привлечением специалистов и экспертов. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что причиной инцидента якобы стал обломок БПЛА, попавший в окна одной из квартир девятого этажа. Однако власти региона и СК это опровергли и назвали другую причину.