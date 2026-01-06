Бастрыкину доложат о московском курьере, стучавшем по машине сделавшего замечание водителя

Глава Следственного комитета России поручил доложить об инциденте с участием курьера в Москве.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из соцмедиа стало известно, что в столице курьер на мопеде нарушил правила дорожного движения. После этого доставщик стал стучать по машине водителя, который сделал ему замечание.

Сейчас ГСУ СК России по Москве проводится проверка по данной ситуации. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и уже установленных обстоятельствах.

