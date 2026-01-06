Бывший главный тренер ФК "Урал" возглавил сборную Беларуси

Бывший главный тренер екатеринбургского ФК "Урал" и других российских клубов Виктор Гончаренко возглавил сборную Беларуси.

Как сообщили Накануне.RU в Белорусской федерации футбола (АБФФ), кандидатура Гончаренко в качестве нового главного тренера национальной команды была утверждена на заседании исполнительного комитета АБФФ, которое прошло сегодня, 6 января. Уточняется, что контракт с 48-летним специалистом заключен на четыре года.

Виктор Гончаренко покинул "Урал" в мае 2024 года. Это произошло после поражения в первом стыковом матче против тольяттинского "Акрона" за право играть в Российской Премьер-лиге. В итоге команда из Екатеринбурга не смогла сохранить прописку в высшем дивизионе отечественного футбола и по сей день играет в Первой лиге.