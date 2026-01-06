На Южном Урале продавец зоомагазина похитила из кассы 260 тысяч рублей

На Южном Урале полицейские раскрыли серию хищений из кассы местного зоомагазина. Деньги присваивались сотрудницей несколько месяцев.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, 43-летняя жительница Миасса работала продавцом-кассиром в одном из зоомагазинов города. Решив использовать служебное положение для личного обогащения, женщина разработала целую схему хищения наличности.

"Она забирала из кассы деньги, полученные от покупателей, которые отказывались брать кассовый чек. Таким образом злоумышленница надеялась скрыть недостачу. По данным следствия, за восемь месяцев она похитила около 260 тысяч рублей", - рассказали в полиции.

Расследовалось уголовное дело по статье УК РФ "Присвоение или растрата". Теперь его будет рассматривать Миасский городской суд.