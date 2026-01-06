06 Января 2026
в россии
Общество В России Пермский край Ярославская область Удмуртская Республика
Фото: Накануне.RU

В аэропорту Перми сняли ограничения на полеты

В трех российских аэропортах, в том числе в пермском аэропорту Большое Савино, сняли все ограничения на полеты.

Напомним, сегодня в аэропорту Перми были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как сообщает представитель Росавиации в своем Telegram-канале, в аэропортах Ижевска, Перми (Большое Савино) и Ярославля (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для безопасности полетов.

"В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" два самолета, выполнявшие рейсы в Пермь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Теги: полеты, аэропорт, ограничения, Пермь


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.01.2026 10:04 Мск В пермском аэропорту ввели ограничения на полеты

